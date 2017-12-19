Международная воздушная гавань губернии отмечает юбилей. 19 декабря 1957 года был издан приказ начальника Главного управления гражданского воздушного флота при Совете министров СССР об организации в составе Приволжского территориального управления аэропорта IV класса «Курумоч». Именно этот день вошел в историю отечественной авиации как день рождения аэропорта.

«Курумоч» вот уже несколько лет входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов. В нынешнем году здесь впервые обслужили 2,5-миллионного пассажира. Масштабная реконструкции, которая проводится в последние годы, обеспечит увеличение пропускной способности и необходимый уровень безопасности полётов, что особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу, на который в наш регион слетятся представители самых разных стран мира.