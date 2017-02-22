Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открывает регулярные рейсы в 4 города Уральского федерального округа. Первый полет запланирован на 1 марта, пассажиры отправятся в Пермь, также улететь можно будет в Ханты-Мансийск, Сургут и Салехард. Перевозка выполняется на воздушных судах CRJ-200.

Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов уточняйте на сайте авиакомпании. «ЮВТ АЭРО» - перевозчик из Татарстана с базами в аэропортах "Бугульма" и "Казань". Парк авиакомпании состоит из 50-местных самолетов Bombardier CRJ-200.