Она заработала впервые после реконструкции 31 декабря 2017 года, а первым совершившим на ней посадку стал рейс авиакомпании «Ямал» из Ростова-на-Дону. На протяжении новогодних каникул прием и отправка воздушных судов осуществлялись на новой инфраструктуре, с начала года совершено уже более 600 взлетно-посадочных операций, отметили в пресс-службе Курумоча. На аэродроме установлено новое современное оборудование, позволяющее производить полеты в любое время и практически при любых погодных условиях.

ИВПП-2 имеем протяженность 3001 метр и ширину 45 метров, PCN (классификационное число прочности покрытия) 82/R/C/X/T, покрытие полосы - асфальтобетон. Указанные характеристики ИВПП-2 позволяют эксплуатировать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340, что создает возможность для перевозки пассажиров данного региона с комфортом на более дальние расстояния без транзита в крупных городах. Реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечит рост пропускной способности аэропорта Самары и требуемый уровень безопасности полётов.