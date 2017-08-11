Как рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной, в авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа пассажиров, следующих совместно в один аэропорт или аэропорт остановки одним рейсом. В то же время правилами установлено, что перевозчик обязан суммировать эти нормы по просьбе пассажиров.
Прокуратура опротестовала правила авиакомпании. И они приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры "Аэрофлота", летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа", — сказал Куренной.
Источник РИА Новости
ДТП произошло минувшей ночью, примерно в 00 часов 15 минут, на ул.Ларина...
Движение личного транспорта будет ограничено на Молодежном бульваре и на Юбилейной...
положив его в пластиковый пакет...
В правительство поступало огромное количество жалоб по поводу высоких цен...
Авиакомпания «Оренбуржье» начинает регулярные рейс полеты по маршруту Самара - Ижевск...
Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам...
Техника продолжает работать на Борковской, Спортивной и К. Маркса...