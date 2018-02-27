Как сообщил глава города Сергей Анташев, сделано это было по просьбе директоров городских школ для организации поездок учащихся на различные мероприятия. Новый транспорт оборудован всем, что необходимо для перевозки школьников, например, кресла снабжены удерживающими устройствами.

Детей будут возить на концерты, экскурсии и на другие мероприятия. Осталось собрать заявки от образовательных учреждений и составить график использования автобусов, чтобы не простаивали.