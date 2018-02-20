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20 февраля 2018
06:57:14

Администрация Тольятти утвердила 16 общественных мест, подлежащих благоустройству

Его осуществят в текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Всего с 9 января по 9 февраля власти получили от горожан 9 203 заявки на 64 общественных пространства. Комиссия выбрала объекты, набравшие максимальное количество заявок.

Автозаводский район:

1.         бульвар Татищева;

2.         велопешеходная  дорожка по ул. Патрульная;

3.         бульвар Гая;

4.         Итальянский сквер (рядом с ДС «Волгарь»);

5.         сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (рядом с ДКИТ);

6.         бульвар Космонавтов.

Центральный район:

1.         аллея Молодежного бульвара от ул.Победы до ул.К.Маркса;

2.         Центральная площадь;

3.         сквер  по ул. Жилина от площади Свободы до ул.Мира;

4.         территория возле памятника В.Н.Татищеву;

5.         буферная зона лесного массива вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка;

6.         пляж Центрального района Тольятти.

Комсомольский район:

1.         сквер на территории бывшего кинотеатра «Маяк»;

2.         бульвар Островского;

3.         сквер по ул.Крылова, ул.Носова;

4.         набережная Комсомольского района Тольятти.

Перечень территорий будет включен в бюллетень для голосования, которое пройдет 18 марта. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, будут реализованы в первую очередь.




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