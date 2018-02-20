Его осуществят в текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Всего с 9 января по 9 февраля власти получили от горожан 9 203 заявки на 64 общественных пространства. Комиссия выбрала объекты, набравшие максимальное количество заявок.
Автозаводский район:
1. бульвар Татищева;
2. велопешеходная дорожка по ул. Патрульная;
3. бульвар Гая;
4. Итальянский сквер (рядом с ДС «Волгарь»);
5. сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (рядом с ДКИТ);
6. бульвар Космонавтов.
Центральный район:
1. аллея Молодежного бульвара от ул.Победы до ул.К.Маркса;
2. Центральная площадь;
3. сквер по ул. Жилина от площади Свободы до ул.Мира;
4. территория возле памятника В.Н.Татищеву;
5. буферная зона лесного массива вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка;
6. пляж Центрального района Тольятти.
Комсомольский район:
1. сквер на территории бывшего кинотеатра «Маяк»;
2. бульвар Островского;
3. сквер по ул.Крылова, ул.Носова;
4. набережная Комсомольского района Тольятти.
Перечень территорий будет включен в бюллетень для голосования, которое пройдет 18 марта. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, будут реализованы в первую очередь.
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