Его осуществят в текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Всего с 9 января по 9 февраля власти получили от горожан 9 203 заявки на 64 общественных пространства. Комиссия выбрала объекты, набравшие максимальное количество заявок.

Автозаводский район:

1. бульвар Татищева;

2. велопешеходная дорожка по ул. Патрульная;

3. бульвар Гая;

4. Итальянский сквер (рядом с ДС «Волгарь»);

5. сквер им. С.Ф. Жилкина для активного отдыха молодежи (рядом с ДКИТ);

6. бульвар Космонавтов.

Центральный район:

1. аллея Молодежного бульвара от ул.Победы до ул.К.Маркса;

2. Центральная площадь;

3. сквер по ул. Жилина от площади Свободы до ул.Мира;

4. территория возле памятника В.Н.Татищеву;

5. буферная зона лесного массива вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка;

6. пляж Центрального района Тольятти.

Комсомольский район:

1. сквер на территории бывшего кинотеатра «Маяк»;

2. бульвар Островского;

3. сквер по ул.Крылова, ул.Носова;

4. набережная Комсомольского района Тольятти.

Перечень территорий будет включен в бюллетень для голосования, которое пройдет 18 марта. Проекты, набравшие максимальное количество голосов, будут реализованы в первую очередь.