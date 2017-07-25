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25 июля 2017
07:48:26

Администрация Тольятти продолжает информировать горожан о ходе дорожного ремонта

За последние три дня в Автозаводском районе на ул. Борковской было отфрезеровано 14 тыс кв. метров. Таким образом, на текущий момент выполнена почти половина этого вида работ – более 32 тыс кв. м из 66 тыс кв м запланированных на этом участке.

На ул. Карла Маркса за прошедший период подрядчики произвели укладку верхнего слоя асфальта на площади 4 тыс кв м, демонтировали 700 метров бордюров.
На отрезке ул. Льва Толстого от ул. Кудашева до ул. Ломоносова пока укладывается выравнивающий слой. За три дня работы выполнены на площади 900 кв. метров. На ул. Комсомольской, от ул. Карла Маркса до ул. Победы, заменено более 500 м бордюров.

В Комсомольском районе ремонт продолжился на ул. Кунеевской. За прошедшие дни завершающим слоем асфальта покрыли 12,5 тыс кв. м дороги, заменили 277 м бортового камня, еще 300 м бордюров демонтировано.

Ремонт указанных участков проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Работы по муниципальному контракту на сумму 843 млн руб. осуществляет компания «Автодоринжиниринг».




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