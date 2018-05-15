По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая и солнечная со слабым ветром способствует накоплению вредных веществ в атмосфере и повышению уровня загрязнения от отдельных источников.

Класс пожароопасности повышен до 4, а это значит, что нельзя разводить костры в лесу, иначе штрафы. Кроме того, в прогнозах синоптиков на ближайшие четверг и пятницу дожди с грозами.