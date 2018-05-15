По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жаркая и солнечная со слабым ветром способствует накоплению вредных веществ в атмосфере и повышению уровня загрязнения от отдельных источников.
Класс пожароопасности повышен до 4, а это значит, что нельзя разводить костры в лесу, иначе штрафы. Кроме того, в прогнозах синоптиков на ближайшие четверг и пятницу дожди с грозами.
Из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку
Как сообщили следственные органы губернии, это случилось накануне в Автозаводском районе
На большинстве автомагистралей уже уложен выравнивающий слой
Это Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова
Максимальная скорость – 90 км/ч, остановка запрещена.
Всего 30 дней остается до старта мундиаля
В базу данных Госдумы внесен соответствующий законопроект.