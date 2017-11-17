Поводом для этого стала авария с участие машины «скорой помощи», которая произошла накануне на Автозаводском шоссе. В ДТП пострадали три человека: врач, фельдшер и водитель скорой помощи. Перевозимый в карете больной доставлен в стационар на другом автомобиле скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД разбирают все обстоятельства этого происшествия. Несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не уступают дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, что своими действиями могут обречь кого-то на смерть. Между тем, в таком автомобиле можете оказаться вы или ваши близкие.

Департамент общественной безопасности администрации Тольятти напоминает, что автомобилисты по закону обязаны уступать дорогу транспорту со спецсигналами. Речь идет об автомобилях скорой, полиции, пожарной службы. Обгон такой машины тоже запрещен.