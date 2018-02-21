Об этом на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и комиссии по местному самоуправлению, где обсуждалась ситуация с загрязнением атмосферного воздуха, заявил представитель департамента городского хозяйства Сергей Соловьев.



По данным Тольяттинской СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС», с 8 февраля Тольятти, как и вся Самарская область, находится под влиянием гребня мощного сибирского антициклона. Установилась морозная, тихая погода, преимущественно с ветрами северного, северо-восточного направления малых скоростей, способствующих переносу промышленных выбросов на жилые кварталы города. По синоптической ситуации местами в утренние часы по городу наблюдалось ухудшение видимости вследствие тумана, в связи с наличием ядер конденсации в приземном слое. Такие метеоусловия называются неблагоприятными именно потому, что не происходит рассеивание вредных примесей в атмосфере.



В 2016 году 192 раза объявляли режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в 2017 — 151 раз. НМУ могут длиться несколько часов, и даже несколько дней подряд. Естественно, это сказывается на общем состоянии атмосферного воздуха. Но по итогам мониторинга превышение допустимых концентраций ПДК фиксируется очень редко.

В феврале, например, было зафиксировано только одно превышение (в 1,1 раза) санитарно-гигиенической нормы ПДК по суммарным углеводородам (10 февраля в Тимофеевке). Содержание остальных измеряемых веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам. Но, тем не менее, в феврале, когда объявлялись НМУ, в администрацию города поступили многочисленные жалобы от населения на загрязнение атмосферного воздуха.



В целях предотвращения высокого уровня загрязнения атмосферы промышленным предприятиям были рекомендованы режимы регулирования выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.



Как сообщил Соловьев, необходимо провести более широкое обследование атмосферного воздуха, чтобы выявить, какие загрязняющие вещества имеются в воздухе в дополнение к тем, что фиксируются сейчас (напомним, в нашем городском округе замеряются 23 вещества). Если, действительно, выявятся новые загрязнители, их можно будет включить в программу мониторинга и отслеживать в дальнейшем. Подобное обследование может провести лаборатория, имеющая расширенную аккредитацию. Этот вопрос прорабатывается с Приволжским УГМС.