Они пройдут в первых числах января на площадке УСК «Олимп». Так, 6 числа здесь будет сыграна стартовая встрече группового этапа розыгрыша Кубка ЕГФ. Тольяттинская команда примет лидера чемпионата Дании – клуб «Кёбенхавн» из Копенгагена, начало в 16.00.

А 9 января в 18:30в очередном матче чемпионата России тольяттинки встречаются с «Университетом» из Ижевска. Гандбольный клуб поздравляет горожан с наступающим Новым годом и надеется на их поддержку.