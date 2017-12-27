Они пройдут в первых числах января на площадке УСК «Олимп». Так, 6 числа здесь будет сыграна стартовая встрече группового этапа розыгрыша Кубка ЕГФ. Тольяттинская команда примет лидера чемпионата Дании – клуб «Кёбенхавн» из Копенгагена, начало в 16.00.
А 9 января в 18:30в очередном матче чемпионата России тольяттинки встречаются с «Университетом» из Ижевска. Гандбольный клуб поздравляет горожан с наступающим Новым годом и надеется на их поддержку.
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