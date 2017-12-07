В администрации напомнили: 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, 11 декабря вспоминают военнослужащих, погибших в Чеченской Республике. В связи с этим для некоторых горожан предусмотрена дополнительная мера соцподдержки - выплата в 1200 рублей.
Она назначается одному из членов семьи погибших или пропавших без вести во время боевых действий военнослужащих и приравненных к ним категориям граждан. Получит эти деньги родители, супруги или дети, при этом преимущественное право на выплату имеет мать погибшего.
СК «Мега-Лада» поделился фотографиями арены, которую готовят к сезону ледового спидвея
Ребенок на операционном столе
ДТП было зарегистрировано накануне на территории Сергиевского района (фото)
Они будут действовать на всех трех линиях конвейера
Ответственность понесут лица, которые следят за содержанием магистралей
Если верить синоптикам, встречать 2018 год мы будем с небольшим снежком при температуре в -9-14
Исследование проведут по трем направлениям