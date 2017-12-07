В администрации напомнили: 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, 11 декабря вспоминают военнослужащих, погибших в Чеченской Республике. В связи с этим для некоторых горожан предусмотрена дополнительная мера соцподдержки - выплата в 1200 рублей.

Она назначается одному из членов семьи погибших или пропавших без вести во время боевых действий военнослужащих и приравненных к ним категориям граждан. Получит эти деньги родители, супруги или дети, при этом преимущественное право на выплату имеет мать погибшего.