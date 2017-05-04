В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городском округе Тольятти во время проведения праздничных мероприятий во всех районах города будет изменено движение транспорта.

Автозаводский район

С 08:00 до 12:00 во время шествия участников акции "Бессмертный полк" по четной стороне ул. Юбилейной (на участке от ул. Свердлова до Приморского бульвара) будет закрыто движение всех видов транспорта.

Автобусы маршрутов №13, №14, №15, №131, №252 от Приморского бульвара в направлении ул. Свердлова будут следовать без изменения схемы движения. В обратном направлении на участке от ул. Свердлова до Приморского бульвара проследуют по измененной схеме движения – по ул. Революционная со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрутов №23, №102, №116, №126 будут следовать по существующим схемам движения с задержкой движения при прохождении колонны по ул. Юбилейной.

В 22:00 состоится праздничный фейерверк в районе площадки прилегающей с южной стороны к МАУ ДКИТ. По окончании фейерверка горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте, следующем по продленному графику: автобусы №13, №73, троллейбусы №13.

Центральный район

С 08:00 до 12:00 на время проведения праздничного мероприятия на площади Свободы будет закрыто движение всех видов транспорта: по ул. К. Маркса (на участке от ул. Комсомольской до пл. Свободы), по Молодежному бульвару (на участке от ул. Ленина до пл. Свободы), по ул. Жилина (на участке от ул. Чуковского до пл. Свободы), по ул. Ставропольская (на участке от ул. Советская до пл. Свободы).

Автобусы маршрутов №73, № 93к, №96, №108 от ул. Гагарина будут следовать по ул. Ленина – ул. Горького – ул. К. Маркса и далее по существующим схемам в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута № 22 будут следовать от ул. Гагарина по ул. Ленина – ул. Мичурина и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях со всеми имеющимися остановками.

Автобусы маршрута № 142 будут следовать от ул. Горького по ул. Ленина – ул. Гагарина и далее по существующей схеме со всеми имеющимися остановками.

С 12:00 до 15:00 в период проведения общегородской легкоатлетической Эстафеты общественный транспорт будет следовать по существующим схемам, с задержкой в движении на время прохождения участников мероприятия по отдельным этапам.

Эстафета будет проходить по следующим улицам: ул. Жилина (от пл. Свободы до ул. Мира), ул. Мира (от ул. Жилина до ул. К. Маркса), ул. К. Маркса (от ул. Мира до ул. Горького), Молодежный бульвар (от ул. К. Маркса до ул. Победы), ул. Чуковского (от ул. К. Маркса до ул. Жилина).

В 22:00 состоится праздничный фейерверк на территории стадиона «Труд». Для обеспечения перевозки жителей Центрального района по окончании фейерверка будут организованы автобусы №2, №13 №40, №73. Автобусы будут ожидать горожан в районе площади Свободы:

- автобусы №2, №73 – по ул. Ленина (пересечение ул. Ленина и б-ра Молодежный) в направлении ул. Комсомольская;

- автобус № 13 – по Молодежному б-ру (пересечение ул. Ленина и б-ра Молодежный) в направлении ул. Победы;

- автобус № 40 – по ул. К. Маркса в районе ТРЦ «Космос» (пересечение ул. Гагарина и ул. К. Маркса).

Комсомольский район

С 08:30 до 10:30 во время шествия участников акции "Бессмертный полк" по ул. Гидротехническая (от проезда Дорофеева до ул. Шлюзовая), по ул. Шлюзовая (от ул. Гидротехническая до ул. Никонова) будет закрыто движение всех видов автотранспорта.

Движение автобусов маршрутов № 9, №40, №42, №42д, №124, №130, №134, №142, №143 будет осуществляться по измененной схеме от ул. Никонова по ул. Ровная – ул. Железнодорожная и далее по существующим схемам движения в прямом и обратном направлении со всеми имеющимися остановками.

С 09:00 до 11:00 в период проведения торжественного мероприятия на площади Никонова будет перекрыто движение по ул. Шлюзовой (от ул. Гидротехническая до ул. Никонова).

Движение автобусов маршрутов № 9, №40, №42, №42д, №124, №130, №134, №142, №143 будет осуществляться по измененной схеме от ул. Никонова по ул. Ровная – ул. Железнодорожная – ул. Шлюзовая – ул. Гидротехническая и далее по существующим схемам движения в прямом и обратном направлении со всеми имеющимися остановками.

В 22:30 состоится праздничный фейерверк на территории «ЦО «Тольяттиазот».

Для обеспечения перевозки горожан по окончании фейерверка организована работа автобусов № 40, №42, №84 и троллейбусов № 7.