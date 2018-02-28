Таковы итоги договоренности представителей Минкульта и владельцев кинотеатров. Последние были крайне недовольны переносом премьеры «Мстителей: Войны бесконечности» с 3 на 11 мая в интересах российского кино. Но после переговоров этот релиз вернулся на первоначальную дату.
В качестве компромисса кинотеатры предложили пойти на беспрецедентный шаг — не показывать "Мстителей" 9 мая, а вместо этого устроить день отечественного кино. Зрителям предложат как новые российские фильмы, так и прошедшие «Движение вверх», «Лед» и другие.
На 3 мая назначена премьера картины Константина Хабенского «Собибор» о восстании в концлагере. Идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.
Источник Известия
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