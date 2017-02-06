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06 февраля 2017
14:56:26

9 лекарств от гриппа, который больше не лечат?

В список попали агри, анаферон, афлубин, вибуркол, инфлюцид, оциллококцинум, цинабсин, эгистол, эргоферон. Все это  - гомеопатические препараты. Все они, с точки зрения РАН, теперь должны продаваться с приставкой "лже".

Как уже сообщала наша радиостанция, комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук порекомендовала Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник. Она подготовила меморандум, в котором называет механизмы гомеопатии противоречащими "известным химическим, физическим и биологическим законам", отмечая, что "убедительные экспериментальные подтверждения её эффективности отсутствуют".

Но независимо от того, будут ли эти препараты изъяты из клиник, в аптеках они всё равно останутся, пишет Лайф.




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