С 13 по 20 февраля специалисты рыбнадзора составили 38 протоколов за нарушение правил рыболовства, два из них скоро превратятся в уголовные дела. По материалам, ранее направленным в органы МВД, получено пять постановлений о возбуждении уголовных дел.

Всего же было проведено 6 рейдов совместно с полицейскими. Сумма наложенных штрафов составила 98,5 тысяч рублей. По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий у правонарушителей изъято 102 орудия незаконного лова, 80 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов и одно транспортное средство.