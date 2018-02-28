Это выяснили активисты федерального проекта «Трезвая Россия». В феврале они провели более 300 рейдов по торговым предприятиям в 60 регионах страны. Проверки велись как в крупных магазинах, так и в мелких торговых точках.

Внимание общественников привлекали факты продажи алкоголя в незаконное время, детям, а также отсутствие нужной лицензии или оборот запрещённой продукции. Например, алкоэнергетиков. Статистика рейдов показала, что чаще всего закон нарушают мелкие розничные точки.

Чем крупнее магазин, тем меньше у него нарушений.