Список составили в администрации, там утверждают, что в этих местах можно проникнуться атмосферой чуда и зарядиться настроением.



Мастер-класс по росписи имбирных пряников

Когда: 23 ноября 2017 года в 12:00

Где: ДоДо Пицца (ул. Революционная, 52А)

Вкусный мастер-класс с ароматом нового года для взрослых и детей. Отработать навыки росписи цветной глазурью можно будет на трех заготовках разного формы и размера: элемент в виде звездочки, новогодний «носочек» с элементами декорирования кондитерскими украшениями и елочный шар с техникой декорирования «по- мокрому». Все материалы для работы будут предоставлены. Предварительная запись по ссылке или по тел. 89376614818. Стоимость: 350 руб.



Творческий мастер-класс «Снеговики».

Когда: Тольяттинский краеведческий музей, б-р Ленина, 22

Где: 23 декабря в 12.00

В рамках мастер-класса будет возможность сотворить снеговика, который станет прекрасным украшением праздника, придаст новогоднего настроения и поселится под вашей елочкой или станет прекрасным подарком близкому другу.



Новогодний музейный утренник

Когда: 23 декабря в 13.00

Где: Отдел современного искусства ТХМ (Свердлова, 3)

Подготовка к Новому году на утреннике, где будет возможность создать невероятный новогодний мир в коробке для украшения дома и очаровательную поздравительную открытку. Творческие мастерские и активные игры — все для яркого и весёлого субботнего дня! Стоимость участия - 300 р./ребёнок. Предварительная регистрация обязательна по тел. 30 20 95.



Лекция «Магия реальных вещей в творчестве Рене Магритта»

Когда: 23 декабря в 16:00

Где: Тольяттинский художественный музей (бульвар Ленина, 22, правое крыло)

Тольяттинский художественный музей приглашает всех ценителей искусства на лекцию «Магия реальных вещей в творчестве Рене Магритта». Один из самых узнаваемых мастеров XX века предвосхитил появление поп-арта и концептуализма в искусстве. Неизвестные подробности и скрытые смыслы раскрывает искусствовед Лариса Москвитина. Стоимость билета от 100 рублей.



Ледовые дискотеки "ICEберг"

Где: ДС «Волгарь»

Когда:23 декабря в 20:30

Топить лед в разгар зимы приглашают на ледовой дискотеке во ДС «Волгарь». Помимо традиционного катания на коньках в программе качественная музыка от диджеев города, специальный свет и насыщенная программа с обилием призов и подарков от партнеров проекта. Стоимость 200 рублей, прокат коньков 50 рублей.



Театрализованная программа на выставке «Новогодние хлопоты»

Когда: 23 и 24 декабря в 12.00 и в 15.00

Где: МБУК ГМК «Наследие», ул. Советская, 39

Программа с героями народных сказок, в ходе которой участники знакомятся с экспонатами выставки «Новогодние хлопоты» и экспозиции «Старый… новый город: история одного дома», традициями встречи Нового года в Ставрополе в середине прошлого века, а также поучаствуют в интерактивных играх и конкурсах, мастер-классе по изготовлению игрушки.



Выставка «Мастерская чудес»

Когда: 23 и 24 декабря в 10:00

Где: ТЦ «Аврора»

Представление рукотворного творчества, мастер-классы, и беспроигрышная лотерея, шикарная зимняя фотозона и много чего еще увлекательного и интересного.



Встреча «Дочитаться до звезды» со Снегурочкой

Когда: 24 декабря в 12:00

Где: Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина (ул. Горького, 42).

До Нового года остались считанные дни, но чудеса уже начинаются! Впервые главным героем проекта «Дочитаться до звезды» станет Снегурочка! Она прочтёт малышам и взрослым сказку «Снегурочка»! А сразу после громких чтений участников ждут сладкие сюрпризы, мастер-класс «Новогодняя ёлка» и фотосессия с внучкой Деда Мороза. Бесплатно, но обязательна предварительная запись по телефону 28-88-42.