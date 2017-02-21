К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии.
К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми. Также ученые отмечают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере.
Источник Маяк
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