К такому выводу пришли уральские ученые из лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии.

К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска, в частности, оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми. Также ученые отмечают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере.