Трагический инцидент произошел в Великом Новгороде, сообщает региональное следственное управление СКР. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался. Следователи не исключают, что причиной гибели девочки стала неисправность проводки, зарядного устройства или мобильного телефона.
В областном следственном управлении отметили, что семья, в которой произошел несчастный случай, благополучная и не числится на учете в органах системы профилактики происшествий с несовершеннолетними.
Источник Маяк
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