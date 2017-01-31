76-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 1 октября 2016 года подозреваемый крепко выпил, поссорился со своей 74-летней супругой и ударил ее ножом в спину. Женщине удалось вырваться и убежать. После этого мучжина подошел к спящему 29-летнему сыну и нанес ему не менее 4 ударов ножом. От полученных повреждений тот сразу скончался.

Злоумышленник пытался покончить жизнь самоубийством и нанес несколько ударов ножом в живот себе, но ранения оказались незначительными и не повлекли смертельного исхода. Второй сын вызвал бригаду медицинской помощи.

ПУбийца по приговору суда проведет ближайшие 8 лет в исправительной колонии строгого режима.