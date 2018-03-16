Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров. Говоря о необходимости появления новой транспортной артерии, губернатор сослался на послание президента, в котором говорится, что «вся страна должна быть прошита надежными коммуникациями».

Азаров напомнил, что предварительно вопрос строительства магистрали уже прорабатывался с Минтрансом РФ и компанией «РЖД». Тогда и был определен объем финансирования.

«Если проект будет реализован, то жители Тольятти и Самары смогут работать там, где им удобнее. Такая транспортная связь придаст мощный импульс развитию промышленности, предпринимательства, сферы услуг, всей территории», - уверен Азаров.