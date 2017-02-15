ДТП произошло на проспекте Степана Разина из-за того, что пенсионер не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, полагают в ГИБДД. Водитель «Chevrolet Aveo» допустил столкновение с «Lada Kalina». В результате 28-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила травмы, с которыми была доставлена бригадой Скорой помощи в одну из городских больниц.

Фото: 63.mvd.ru

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.