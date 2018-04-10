Основная цель - оценка образовательных достижений учащихся 15-летнего возраста. Исследование направлено не на определение уровня освоения школьных программ, а на способность применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях.
Ребятам предстоит пройти компьютерное тестирование, состоящее из двух частей, и анкетирование. На каждый тест отводится один час. Задания направлены на проверку грамотного чтения, а также математической и естественнонаучной грамотности.
В 2018 году впервые введено новое направление "Глобальная компетентность" - это способность человека быть мобильным, свободно участвовать в открытом взаимодействии друг с другом. Тестирование в рамках международного исследования во всех школах страны завершится до 19 мая, а результаты станут известны в 2019 году.
Справочно
PISA - международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment), проводится Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Россия принимает участие в PISA с 2000 года во всех циклах мониторинга (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015).
В предыдущем исследовании в 2015 году приняли участие около 540 000 учащихся 15-летнего возраста из более 70 стран и экономик, среди которых было около 6000 российских учеников из 210 образовательных учреждений.
Если говорить о результатах РФ в 2015 году, по сравнению с предыдущим циклом исследования 2012 года повысились средние результаты российских учащихся 15-летнего возраста: по математической грамотности на 12 баллов (с 482 до 494 баллов), по читательской грамотности на 20 баллов (с 475 до 495 баллов). Результаты российских учащихся по естественнонаучной грамотности практически не изменились.
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