Полеты организованы из 36 российских городов. Специальный тариф на полеты в Крым будет действовать до 30 ноября.
Стоимость субсидируемых авиабилетов составит в одну строну от 2,5 тыс. до 12,5 тыс. рублей. По оценкам Росавиации, за 6,5 месяцев авиакомпании смогут перевезти более 140 тыс. пассажиров.
Полеты будут выполнять «Аэрофлот», «Алроса», S7, «Саратовские авиалинии», Red Wings, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии».
Источник Эхо Москвы
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