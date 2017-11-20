Средства были перечислены в течение 4 лет. При этом индекс воздействия на окружающую среду в 2016 году по сравнению с 2015 снизился почти на 10%. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Юрий Морозов.

«Основной фокус внимания нашего предприятия направлен на обеспечение непрерывности и стабильности производственных процессов, повышение экономической эффективности при одновременном снижении воздействия на окружающую среду, - отметил Морозов. – Так, на предприятии проводится активная работа по снижению объема собственных стоков, потребления энергоресурсов, повышению качества очистки сточных вод».

В прошлом году был введен в эксплуатацию новый блок очистных сооружений. Экологические проекты также являются одним из приоритетных направлений компании. Сотрудники предприятия принимают участие в восстановление тольяттинского леса, родников национального парка «Самарская Лука», озеленения и уборки городских территорий.

Кстати, еще одним направлением в развитии «СИБУР Тольятти» стало проведение экскурсий на производство для горожан. В этом году на предприятии побывали более 100 человек.