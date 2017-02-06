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06 февраля 2017
08:54:38

7-летнюю девочку насмерть загрызли собаки

Погибшую нашли подростки на детской площадке в деревне Пальмино Свердловской области. На теле ребенка были характерные следы укусов.

Известно, что Полина жила с бабушкой, дедушкой и мамой. Последняя сейчас находится в роддоме. Семья считается благополучной и на учёте в полиции не состояла.

Уже установлены владельцы собак. Пока непонятно, как животные покинули вольер и оказались на площадке. По предварительным данным, собаки были беспородными и использовались для охоты.

Возбуждено уголовное дело.

 

Источник Маяк




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