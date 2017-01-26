Все они поддержали недавнюю инициативу Минздрава, который предлагает никогда не продавать сигареты тем, кто родился после 2015 года. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Против выступили 36% россиян.
В начале января Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию до 2022 года. Проект не поддержал Минфин, поскольку в ведомстве не согласны с предусмотренными в нем повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.
Источник Маяк
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