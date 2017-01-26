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26 января 2017
12:38:32

61% россиян готов запретить курить целому поколению

Все они поддержали недавнюю инициативу Минздрава, который предлагает никогда не продавать сигареты тем, кто родился после 2015 года. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Против  выступили 36% россиян.

В начале января Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию до 2022 года. Проект не поддержал Минфин, поскольку в ведомстве не согласны с предусмотренными в нем повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

 

Источник Маяк




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