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24 января 2017
15:43:01

61-летний Мел Гибсон в 9 раз стал отцом

Известный американский актер и режиссер и его 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс произвели на свет еще оно дитя, сообщает "Пипл". По данным издания, мальчик родился в Лос-Анджелесе. Новорождённого назвали Ларс Джерард Гибсон. Мел на седьмом небе от счастья. Они дома, все здоровы и счастливы, - сообщил источник, близкий к звездной семье.  

Последним крупным режиссерским успехом Мела Гибсона стала военная драма "По соображениям совести". Картину. Которая вышла в прошлом году и основана на реальной истории Десмонда Досса, высоко оценили критики.

 

Источник Маяк




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