Известный американский актер и режиссер и его 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс произвели на свет еще оно дитя, сообщает "Пипл". По данным издания, мальчик родился в Лос-Анджелесе. Новорождённого назвали Ларс Джерард Гибсон. Мел на седьмом небе от счастья. Они дома, все здоровы и счастливы, - сообщил источник, близкий к звездной семье.
Последним крупным режиссерским успехом Мела Гибсона стала военная драма "По соображениям совести". Картину. Которая вышла в прошлом году и основана на реальной истории Десмонда Досса, высоко оценили критики.
Источник Маяк
В Интернете набирает популярность ролик, на котором все видно
Составлен график заездов с мая по сентябрь
Во время так называемого "Женского марша" она выступила с речью, содержавшей ряд непечатных высказываний
Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году «отказников» станет еще больше
Премия "Золотая малина" присуждается за самые сомнительные достижения в кинематографе
Сотрудники аэропорта провели исследование, в котором приняли участие около тысячи человек.
Это произошло рано утром в Сызранском районе (фото)