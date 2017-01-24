Известный американский актер и режиссер и его 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс произвели на свет еще оно дитя, сообщает "Пипл". По данным издания, мальчик родился в Лос-Анджелесе. Новорождённого назвали Ларс Джерард Гибсон. Мел на седьмом небе от счастья. Они дома, все здоровы и счастливы, - сообщил источник, близкий к звездной семье.

Последним крупным режиссерским успехом Мела Гибсона стала военная драма "По соображениям совести". Картину. Которая вышла в прошлом году и основана на реальной истории Десмонда Досса, высоко оценили критики.