В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области, их учащиеся напишут 15 февраля. В региональной контрольной работе примут участие все общеобразовательные организации Самарской области, подчеркнули в ведомстве.

Спецификация контрольных измерительных материалов, демонстрационные варианты, бланки ответов размещены на сайте «Регионального центра мониторинга в образовании».