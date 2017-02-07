В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области, их учащиеся напишут 15 февраля. В региональной контрольной работе примут участие все общеобразовательные организации Самарской области, подчеркнули в ведомстве.
Спецификация контрольных измерительных материалов, демонстрационные варианты, бланки ответов размещены на сайте «Регионального центра мониторинга в образовании».
Возбуждено уголовное дело...
Местами по области ожидается до -29...
На видео, которое публикует издание, видно, как мужчина стоит на решетке окна последнего этажа и ...
Одна из площадок «Кванториума – 63 регион» разместится в Тольятти...
Автомобилистов будут штрафовать и за отказ пропустить велосипедистов...
В областной столице проводится проверка по заявлению об избиении врачами пенсионерки...
Причем неотложка двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом...ФОТО