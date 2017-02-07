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07 февраля 2017
10:53:01

6-классников Тольятти ждут контрольные по математике

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области, их учащиеся напишут 15 февраля.  В региональной контрольной работе примут участие все общеобразовательные организации Самарской области, подчеркнули в ведомстве.

Спецификация контрольных измерительных материалов, демонстрационные варианты, бланки ответов размещены на сайте «Регионального центра мониторинга в образовании».




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