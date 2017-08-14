Сотрудники ГИБДД выясняют причины дорожного инцидента, произошедшего в Волжском районе на трассе Самара-Волгоград.

По предварительной версии, 26-летний водитель за рулем ВАЗовской «десятки» по непонятной пока причине налетел на стоящую на обочине «Субару».

Пострадал сам виновник инцидента, два его маленьких пассажира – мальчики 8ми и 6ти лет, 29-летняя женщина и 27-летний мужчина в салоне отечественной легковушки, а также пассажир иномарки.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.