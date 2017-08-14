Сотрудники ГИБДД выясняют причины дорожного инцидента, произошедшего в Волжском районе на трассе Самара-Волгоград.
По предварительной версии, 26-летний водитель за рулем ВАЗовской «десятки» по непонятной пока причине налетел на стоящую на обочине «Субару».
Пострадал сам виновник инцидента, два его маленьких пассажира – мальчики 8ми и 6ти лет, 29-летняя женщина и 27-летний мужчина в салоне отечественной легковушки, а также пассажир иномарки.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Появится возможность проводить чемпионаты России и крупные соревнования международного уровня...
Подробности трагического ДТП продолжают поступать из ГИБДД...
Статистику приводит Самарский СПИД-центр...
Прием заявок уже открыт...
Анализ сценариев показал, что герои-мужчины говорят о...
Продюсером фильма выступит сам американский актёр...
Законопроект будет принят до конца этого года...