Об этом сообщили в департаменте образования Тольятти.
Регистрация заявлений от родителей будущих первоклассников стартовала сегодня в 9 утра. Заявления принимают те школы, за которыми закреплена конкретная территория. В декабре прошлого года аналогичную процедуру прошли родители, которые решили отдать ребенка в так называемые «статусные» лицеи и гимназии города. За этими учреждениями образования конкретная территория не закреплена.
Как и в декабре, сегодняшняя регистрация ведется через интернет в информационной системе «Е-услуги. Образование».
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