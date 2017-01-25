Об этом сообщили в департаменте образования Тольятти.

Регистрация заявлений от родителей будущих первоклассников стартовала сегодня в 9 утра. Заявления принимают те школы, за которыми закреплена конкретная территория. В декабре прошлого года аналогичную процедуру прошли родители, которые решили отдать ребенка в так называемые «статусные» лицеи и гимназии города. За этими учреждениями образования конкретная территория не закреплена.

Как и в декабре, сегодняшняя регистрация ведется через интернет в информационной системе «Е-услуги. Образование».