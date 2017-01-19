Как стало известно, актер и его супруга - адвокат Джулиана Ассанджа Амаль - ждут двойню: мальчика и девочку. До недавнего времени Клуни был убежденным противником детей. Это даже породило слухи о его грядущем разводе.
Однако теперь, как говорят друзья артиста, он очень счастлив и убежден, что сорвал семейный джек-пот: увлеченно выбирает имена для сына и дочки и, конечно, выполняет любую прихоть супруги.
Источник Первый канал
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