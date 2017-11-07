Международная просветительская акция проводилась в преддверии Дня народного единства. И как заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, цель диктанта заключается в том, чтобы после акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.
За 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики.
Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 30.
Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
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