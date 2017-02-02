Поправки рассмотрели в Госдуме. Сейчас могут оштрафовать лишь за отдельные нарушения, из которых складывается опасное вождение. А вот единого наказания за такое вождение нет. Напомним, с 8 июня прошлого года в ПДД установлен прямой запрет на опасное вождение. Среди его обязательных признаков — неоднократное совершение одного или нескольких неправомерных действий подряд. Как соощает группа "Происшествия Тольятти" со ссылкой на АО "Консультант Плюс", перечень конкретных действий содержится в ПДД.
К примеру, представим следующую ситуацию. Водитель при перестроении не уступил дорогу автомобилю, у которого было преимущество в движении, и затем не обеспечил безопасный боковой интервал. При этом перечисленные действия привели к угрозе возникновения ДТП.
Сейчас водителю грозит штраф за первое нарушение по общему правилу на 500 рублей и за второе — на 1500 рублей. По проекту он заплатит один штраф в размере 5 тысяч.
Необходимость поправок вызвана тем, что действующие размеры штрафов не сопоставимы с последствиями, к которым приводит опасное вождение. Это и угроза гибели или ранения людей, и повреждение транспорта, сооружений, грузов, и причинение другого материального ущерба. Проект Федерального закона N 37057-7 принят в первом чтении 27 января 2017 года.
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