В ГИБДД Тольятти поделились тревожной статистикой. Только за выходные дни инспекторами ДПС привлечено к административной ответственности 13 автолюбителей, которые сели за руль в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медосвидетельствования.
Есть и те, кто попались на этом повторно. В Комсомольском районе задержан 27-летний водитель «Лада Гранты», на которого 3 января уже был выписан штраф за подобное нарушение. А в 2008 году, несмотря на свой юный возраст, данный гражданин уже привлекался к административной ответственности, за что был лишен прав на 1,5 года.
Теперь водителю грозит уже уголовное дело.
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