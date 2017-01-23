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23 января 2017
12:52:18

5 пьяных водителей в сутки

В ГИБДД Тольятти поделились тревожной статистикой. Только за выходные дни инспекторами ДПС привлечено к административной ответственности 13 автолюбителей, которые сели за руль в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медосвидетельствования.

Есть и те, кто попались на этом повторно. В Комсомольском районе задержан 27-летний водитель «Лада Гранты», на которого 3 января уже был выписан штраф за подобное нарушение. А в 2008 году, несмотря на свой юный возраст, данный гражданин уже привлекался к административной ответственности, за что был лишен прав на 1,5 года.

Теперь водителю грозит уже уголовное дело.




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