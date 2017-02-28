Юный житель Москвы скончался в результате обострения при ротавирусной инфекции. За день до этого мальчику вызвали скорую, так как поднялась температура. Бригада, осмотревшая ребенка, дала заключение: необходимость в госпитализации отсутствует.
Наутро ребёнок был найден мёртвым в своей кроватке, пишет Лайф. Экстренно приехавшие врачи реанимировать ребёнка уже не смогли. Сейчас СК начал проверку в отношении сотрудников скорой помощи, отказавших госпитализировать мальчика.
Незадолго до гибели Тимофей вместе с мамой вернулись из Германии, где мальчик проходил курс лечения от ДЦП. На симптомы ротавирусной инфекции ребёнок начал жаловаться ещё 14 февраля. Врач сразу назначил ему антибиотики, но они желаемого результата не принесли.
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