Как сообщили в городской администрации, награждение происходит ежегодно на приеме, посвященном празднованию Дня города. Процедура голосования прошла анонимно, выбранная счетная комиссия уже подсчитала голоса.

В лидерах оказались руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента горхозяйства Надежда Павлинова - она является первым в Тольятти организатором и руководителем службы экологической милиции, педагог дополнительного образования «Детского дома культуры» Светлана Вовк, начальник участка спецработ «Тольяттинской фирмы Теплоизоляция» Александр Никонов - комиссию впечатлило его умение вдохновлять и сплачивать коллектив при сооружении объектов соцкультбыта, например, восстановлении экспонатов в Техническом музее им.Сахарова.

В пятерке лидеров также Рустэм Гизитдинов, иерей, клирик храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, полковой священник Армии РФ и Дарья Дмитриева - тольяттинская гандболистка, обладательница золота Летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Эти кандидатуры будут представлены на рассмотрение городской думе.