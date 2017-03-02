Как сообщает мэрия Тольятти со ссылкой на Государственную инспекцию труда, по сравнению с 2015 годом несчастных случаев со смертельным исходом стало меньше почти на 6%. Основными причинами трагедий на производстве стали неудовлетворительная организация работ и нарушение правил дорожного движения. Люди гибли в ДТП, при падении с высоты и на пожарах в помещениях. Чтобы снизить уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Самарской области работодателям необходимо принять следующие меры:

• выполнять требования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года №155н;

• контролировать правила противопожарного режима и организации обучения мерам пожарной безопасности;

• усилить контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах и правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

• своевременно проводить обучение по охране труда и проверять знания требований охраны труда, а также не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда и стажировку на рабочем месте;

• следить за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины;

• обеспечить проведение специальной оценки условий труда;

• приобрести аптечки для оказания первой помощи;

• использовать средства Фонда социального страхования для финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.