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02 марта 2017
12:14:38

49 жителей Самарской области в прошлом году погибли на производстве

Как сообщает мэрия Тольятти со ссылкой на Государственную инспекцию труда, по сравнению с 2015 годом несчастных случаев со смертельным исходом стало меньше почти на 6%. Основными причинами трагедий на производстве стали неудовлетворительная организация работ и нарушение правил дорожного движения. Люди гибли в ДТП, при падении с высоты и на пожарах в помещениях. Чтобы снизить уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Самарской области работодателям необходимо принять следующие меры:

•          выполнять требования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года №155н;

•            контролировать правила противопожарного режима и организации обучения мерам пожарной безопасности;

•          усилить контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах и правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

•          своевременно проводить обучение по охране труда и проверять знания требований охраны труда, а также не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда и стажировку на рабочем месте;

•            следить за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины;

•          обеспечить проведение специальной оценки условий труда;

•            приобрести аптечки для оказания первой помощи;

•            использовать средства Фонда социального страхования для финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.




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