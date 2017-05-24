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24 мая 2017
13:47:58

45 тысяч верующих поклонились мощам святого Николая Чудотворца

Очередь к храму Христа Спасителю растянулась на 1,5 километра. Однако в самом храме люди тратят не более 5 минут, сообщает "Свободная Пресса".

МЧС развернуло полевые кухни для стоящих в очереди. Все желающие смогут бесплатно выпить там чай и отдохнуть. Кухни будут работать до 9 вечера, когда закрывается доступ в храм.

До 12 июля мощи Николая Чудотворца будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, а с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.




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