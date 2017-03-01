Об этом рассказали в мэрии города, напомнив, что за содержание магистральных дорог города отвечает компания «ЭкоСфера». Она же организует вывоз снега - всего с ноября по февраль вывезено почти 99 тыс м3 снега.

Специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта дважды в неделю осуществляют проверки качества работ. Выявленные нарушения оборачиваются для подрядчика снижением оплаты. Так, за 3 месяца сумма штрафов превысила 730 тыс рублей.

Как отмечают представители районных администраций и ГИБДД Тольятти, все замечания устраняются подрядчиком в оперативном режиме, а потому в целом качество работ по содержанию дорог в мэрии оценили как удовлетворительное.