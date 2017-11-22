слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
22 ноября 2017
07:10:17

4 пострадавших пешехода, один в тяжелом состоянии - таков итог минувших суток в Тольятти

В ГИБДД рассказали подробности. На улице Победы «Проиора» сбила 69-летнего мужчину – он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Куда смотрел водитель, и с какой скоростью он ехал – выясняют инспекторы. А пострадавший  госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также на «зебре», но уже на улице Ворошилова была сбита женщина 44 лет. Она получила многочисленные  ушибы. Водитель с места ДТП скрылся, его объявили в розыск. На  Тополиной автомобиль «Датсун Он-До» совершил наезд на тольяттинку 35 лет, которая тоже переходила улице по всем правилам.

И еще один пешеход – 14-летний подросток оказался в больнице после того, как женщина на «Митсубиси» не рассчитав дистанцию, стукнула «Приору», а та, в свою очередь,  совершила наезд на мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Это случилось на ул.К.Маркса.

В ГИБДД отмечают – чаще всего пешеходы страдают на дорогах из-за нерадивых водителей. На сегодняшний день на территории Тольятти 12 человек погибли и 290 получили ранения, всего с участием пешеходов зарегистрировано 287 ДТП.




Последние новости Тольятти

22 ноября
13:45
Завтра состоится торжественное открытие после ремонта моста через Волгу на трассе М-5 «Урал»

Церемония начнется в 12 часов дня

22 ноября
12:25
Любитель прессы в Самарской области пытался ограбить газетный киоск

Дело было в Похвистнево

22 ноября
12:16
Инфляционные ожидания россиян опередили "индекс оливье" и "индекс селедки под шубой"

Они остаются высокими, хотя и снижаются

22 ноября
11:48
В Лондоне скончался известный оперный певец Дмитрий Хворостовский

Ему было 55 лет

22 ноября
11:41
ЛДПР выдвинула Жириновского кандидатом в президенты России

Решение было принято единогласно на заседании Высшего совета

22 ноября
11:40
В Самарской области зафиксированы два случая псевдо-минирования

Оба звонивших установлены и понесут ответственность

22 ноября
11:33
Тольяттинцы не желают перевозить своих детей в машинах безопасным способом

Это показал рейд, который инспекторы ГИБДД провели сегодня утром


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+