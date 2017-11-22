В ГИБДД рассказали подробности. На улице Победы «Проиора» сбила 69-летнего мужчину – он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Куда смотрел водитель, и с какой скоростью он ехал – выясняют инспекторы. А пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Также на «зебре», но уже на улице Ворошилова была сбита женщина 44 лет. Она получила многочисленные ушибы. Водитель с места ДТП скрылся, его объявили в розыск. На Тополиной автомобиль «Датсун Он-До» совершил наезд на тольяттинку 35 лет, которая тоже переходила улице по всем правилам.

И еще один пешеход – 14-летний подросток оказался в больнице после того, как женщина на «Митсубиси» не рассчитав дистанцию, стукнула «Приору», а та, в свою очередь, совершила наезд на мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Это случилось на ул.К.Маркса.

В ГИБДД отмечают – чаще всего пешеходы страдают на дорогах из-за нерадивых водителей. На сегодняшний день на территории Тольятти 12 человек погибли и 290 получили ранения, всего с участием пешеходов зарегистрировано 287 ДТП.