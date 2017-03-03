За 35 лет он успел стать одним из главных символов города.

Фото: vdmst.ru



Простой, но четко выстроенный рисунок не имеет аналогов в российской геральдике. Автор проекта Арсен Маркович Корж изначально разрабатывал герб уникальным — под стать самому городу.



Долгое время Ставрополь-Тольятти жил без официальной символики. Старый герб отменили с приходом советской власти, и вплоть до 80-х горожане обходились без городской эмблемы. Необходимость в гербе возникла, когда Тольятти начал готовится к празднованию 250-летия.



Первой идеей городских властей стало возвращение исторического герба. Её быстро отвергли – Тольятти сильно отличался от Ставрополя, молодому городу требовался новый герб, который отражал бы его сущность. В 1979 году горисполком объявил конкурс на лучшее изображение, в котором приняли участие 30 художников. Перед ними стояла четкая задача: герб должен подходить к городскому ландшафту и быть простым, чтобы его можно было быстро нарисовать.



В конкурсе победил проект Арсена Марковича Коржа — в то время он занимал пост главного художника Тольятти и работал над так называемой наглядной агитацией. Результатами его трудов были плакаты и перетяги, которыми городские улицы украшались к праздникам.



Первые рисунки сильно отличались от того, что мы видим на гербе сегодня. В рабочих блокнотах Арсена Марковича сохранились наброски, на которых изображены три ладьи, скользящие по Волге. Несмотря на серьезное расхождение с окончательным вариантом, у герба уже тогда прослеживался особый стиль – схематичность и предельный минимализм.



На доработку изображения ушло два года. За это время герб менялся множество раз и прошел несколько стадий согласования с московскими и тольяттинскими чиновниками. В итоге он обрел знакомые нам очертания: крепостная стена, переходящая в волжские ладьи, и четыре ромба посередине – три района Тольятти и затонувший Ставрополь.



В гербе 1982 года присутствовали надписи: «Тольятти» и «1737». Кроме того, по настоянию горисполкома Арсен Маркович добавил в проект символы городской промышленности: шестерню, «Жигули» и силуэт Куйбышевской ГЭС. Цвета были выбраны так, чтобы герб гармонировал с городским окружением: синий и серебряный.



Впервые тольяттинцы увидели логотип своего города на уличном панно, которое Арсен Маркович вручную расписал вместе с коллегами. Перетяг был установлен на Центральной площади, напротив здания горкома КПСС – сейчас там находится тольяттинская Дума. Горожане по достоинству оценили новую эмблему. В качестве вознаграждения художник получил от горисполкома 300 рублей – Корж потратил их на новый костюм-тройку.



В 1996 году по настоянию Государственной геральдической службы герб был переработан – исчезли надписи и промышленные символы, а вместо них появились Жигулевские горы и небольшой крест. Цвета сменились на золото и лазурь.



Изначально эксперты собирались вернуть исторический герб Ставрополя, но Арсен Маркович сумел отстоять свой проект. Тольятти — единственный город в России, которому разрешили иметь два герба. Повседневным вариантом стал доработанный рисунок Коржа, а праздничная эмблема объединила в себе гербы Тольятти и Ставрополя.



Вновь утвержденный вариант герба используется до сих пор, он же лег в основу тольяттинского флага. Арсен Маркович считает, что композиция рисунка делает его актуальным и по сей день:



— Когда смотришь на герб Тольятти, понимаешь, что визуально он не похож ни на один российский герб. Первое что бросается в глаза – его лаконичность. Но эта простота обманчива, добавив всего пару деталей гербу можно придать особое величие. Такой же и наш город – непохожий на других, простой, но красивый внутренне.



В этом году Арсену Марковичу исполняется 80 лет, и он до сих пор трудится над тольяттинским гербом. В его мастерской можно найти множество рисунков, посвященных главному символу города: серебряная окантовка придает гербу благородство, а дубовые ветви — торжественность. Сам Арсен Маркович называет эти работы заделом на будущее. Он верит, что когда-нибудь новые эскизы пригодятся нашему городу.