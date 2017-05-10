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10 мая 2017
11:41:24

4-летний ребенок пострадал в ДТП на Приморском бульваре в Тольятти

Авария произошла накануне в 22:40, рассказали в ГИБДД. 23-летний водитель «Ларгуса» допустил столкновение с автомобилем «Калина».

Как отметили в Госавтоинспекции, опять нарушение – несоблюдение дистанции. А результат – 4-летний пассажир «Калины» с закрытой черепно-мозговой травмой.

Аналогичный инцидент случился в городе днем ранее – 8 мая на Ленинском проспекте. Водитель «Калины» допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем 8-й модели ВАЗа. В результате 5-летний пассажир «восьмерки» получил сотрясение головного мозга.




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