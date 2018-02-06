Это случилось накануне вечером в Сергиевском районе. Как рассказали в полиции региона, водитель Приоры не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой автомашиной Вольво.

В легковушке находились 4 пассажира, все они погибли, водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение. По факту произошедшего сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и напоминают водителям об осторожности на дороге, так как метео- и дорожные условия сейчас крайне сложные.

Фото: УМВД Самарской области