Это случилось накануне вечером в Сергиевском районе. Как рассказали в полиции региона, водитель Приоры не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой автомашиной Вольво.
В легковушке находились 4 пассажира, все они погибли, водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение. По факту произошедшего сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и напоминают водителям об осторожности на дороге, так как метео- и дорожные условия сейчас крайне сложные.
Фото: УМВД Самарской области
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