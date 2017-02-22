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22 февраля 2017
11:25:36

У элитной проститутки в бане украли перстень цены неимоверной

Девушка с пониженной социальной ответственностью уже обратилась в полицию с заявлением о похищении.

По информации Лайфа, кража произошла в одной из столичных бань. По предварительным данным, стоимость украшения составляет 1,5 миллиона рублей.

Известно, что уроженка Казахстана приехала в Москву буквально на пару дней. Вместе с подругой девушка решила посетить столичную сауну, где, по её словам, и была совершена кража.

По словам самой пострадавшей, после того как они с подругой сняли одежду и украшения и зашли в парилку, к ним присоединились двое знакомых мужчин. Они общались довольно продолжительное время и покинули сауну только в пять часов утра.

Когда девушки вышли на улицу и сели в такси, пострадавшая обнаружила пропажу не только 7 тысяч рублей из кошелька, но и дорогостоящего перстня.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.




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