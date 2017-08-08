Как рассказали в полиции, около 1:00 мужчина за рулем Вазовской «99» не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и допустил съезд на правую обочину, где наехал на металлическую конструкцию дорожного знака. От удара машина перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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