В новогоднюю ночь в охране общественного порядка будут задействованы порядка 150 сотрудников внутренних дел. Помимо прочего, перед началом массовых мероприятий площадки проверят кинологи с собаками. О том, как сделать наступающие праздники в Автограде безопасными, говорили на заседании с участием главы города Сергея Анташева и руководителями экстренных и коммунальных служб города.

«Праздники – это подарки, покупки, посещение торговых центров, - отметил замначальника городской полиции Александр Кизян, который обратился к гражданам с просьбой повысить бдительность.

– Во-первых, не нужно бесхозно оставлять свои вещи, сумки, портфели, а во-вторых, при обнаружении предметов, от которых может исходить опасность, отнестись к ним серьезно и ответственно. Ни в коем случае не стоит их открывать и передвигать. О находке сообщите администрации магазина и позвоните в полицию».