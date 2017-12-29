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29 декабря 2017
08:20:04

31 декабря полицейские Тольятти перейдут на работу в усиленном режиме

В новогоднюю ночь в охране общественного порядка будут задействованы порядка 150 сотрудников внутренних дел. Помимо прочего, перед началом массовых мероприятий площадки проверят кинологи с собаками. О том, как сделать наступающие праздники в Автограде безопасными, говорили на заседании с участием главы города Сергея Анташева  и руководителями экстренных и коммунальных служб города.

 «Праздники – это подарки, покупки, посещение торговых центров, - отметил замначальника городской полиции Александр Кизян, который обратился к гражданам с просьбой повысить бдительность.

– Во-первых, не нужно бесхозно оставлять свои вещи, сумки, портфели, а во-вторых, при обнаружении предметов, от которых может исходить опасность, отнестись к ним серьезно и ответственно. Ни в коем случае не стоит их открывать и передвигать. О находке сообщите администрации магазина и позвоните в полицию».




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