Цифры назвали в департаменте информационной политики регионального правительства. Весной прошлого года на срочную службу отправились 1839 наших земляков, напомнили там. Сегодня в поселке Рощинский прошёл методический сбор по весеннему призыву.
Главы муниципальных районов и руководители призывных комиссий Самарской области получили инструктаж, а также приняли участие в практической и тактической части учений. Организованность и слаженность кампании зависит от вклада каждого участника призывной кампании, отметили в кабмине.
Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июня.
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