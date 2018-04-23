В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля». Действия водителя показались им не вполне адекватными, и вскоре машину остановил экипаж ДПС.
Водителю предложили пройти проверку на трезвость в наркологическом диспансере, однако он отказался. В отношении нарушителя собран административный материал. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
Теперь мужчина заплатит 30 тысяч рублей штрафа и лишится прав на срок от полутора до двух лет. В ГИБДД Тольятти с благодарностью отмечают работу «Ночного патруля». Напомним, жители нашего города на добровольной основе несут дежурство на улицах в ночное время по выходным.
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