В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля». Действия водителя показались им не вполне адекватными, и вскоре машину остановил экипаж ДПС.

Водителю предложили пройти проверку на трезвость в наркологическом диспансере, однако он отказался. В отношении нарушителя собран административный материал. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Теперь мужчина заплатит 30 тысяч рублей штрафа и лишится прав на срок от полутора до двух лет. В ГИБДД Тольятти с благодарностью отмечают работу «Ночного патруля». Напомним, жители нашего города на добровольной основе несут дежурство на улицах в ночное время по выходным.